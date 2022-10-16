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Итальянский политик обвинил Запад в причастности к атакам на СП

Итальянский политик Риццо заявил, что правда о совершении Западом атак на «Северные потоки» выходит наружу
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Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
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К атакам на «Северные потоки» непосредственно причастен Запад, правда постепенно становится известна всем. Соответствующее заявление сделал 15 октября лидер антисистемного политического объединения «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо на митинге организации.

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По его словам, Швеция засекретила расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» с целью скрыть истинного виновника произошедшего.

«Если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на «Северный поток», стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России. Правда понемногу, постепенно выходит наружу», — сказал политик.

Накануне стало известно, что Германия, Швеция и Дания отказались совместно вести расследование аварий на газопроводах «Северный поток». Каждая страна теперь проводит расследование самостоятельно.

ФРГ, например, провела оценку повреждения труб, которая показала, что на месте утечки есть отверстие диаметром 8 м. В результате расследования Германия сообщила, что соответствующие повреждения на трубопроводах — последствие взрывов.

При этом, как указал вице-премьер РФ Александр Новак, Россию до сих пор не допускают к расследованию аварий на «Северных потоках».

Ранее, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». Он напомнил, что 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября, когда на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Спустя два дня следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что одна ветка «Северного потока – 2» остается в рабочем состоянии, однако решение о ее использовании не принимается.

На следующий день сопредседатель оппозиционной немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

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