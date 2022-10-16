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Бойцы «Вагнера» решили оборудовать взводные опорные пункты на передовой

Бойцы группы «Вагнер» оборудуют взводные опорные пункты на передовой
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Бойцы группы «Вагнер» оборудуют дополнительные взводные опорные пункты на передовой. Об этом 15 октября рассказал боец группы в интервью «РИА Новости».

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Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались прорвать оборону российских военных на лисичанском направлении. Решение оборудовать дополнительные взводные опорные пункты было принято в целях сохранения жизней личного состава.

«Недооценивать противника нельзя. За всё время противник показал, что может воевать, потому что там много наемников», — рассказал боец.

Сообщается, что бойцы полны решимости отбить все атаки противника, они копают окопы и устанавливают бетонные колпаки над стрелковыми ячейками. Как они отметили, такое укрепление может даже выдерживать прямое попадание 120-миллиметровой мины.

«Мы не сдадим те территории, где находится «Вагнер» — ну это уже всем понятно», — подчеркнул боец группы.

Ранее в этот день стало известно, что рейд разведки группы «Вагнер» позволил занять новые позиции на лисичанском направлении. Бойцы провели разведку трех баз отдыха, а также прилегающей лесополосы. По словам одного из разведчиков, до противника 250–300 м.

Военкор «Известий» Семен Еремин 10 октября показал работу батальона имени Архангела Михаила народной милиции ДНР и отдельного танкового батальона на линии Лисичанск–Северск.

До этого, 15 сентября, бойцы «Вагнера» уничтожили украинских диверсантов в окрестностях населенных пунктов Покровское и Клиновое. Отмечается, что так была сорвана попытка устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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