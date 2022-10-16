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В Киеве заявили о стабилизации ситуации с электричеством

В Киеве заявили о стабилизации ситуации с электричеством, веерных отключений не будет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электричеством, веерных отключений в Киеве не будет. Об этом 15 октября заявил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергей Коваленко.

Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам
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«Энергетикам по состоянию на вечер 15 октября удалось стабилизировать ситуацию в Киеве. Отключений на данный момент не будет. Спасибо за снижение энергопотребления. Пока что отбой», — цитирует Коваленко сайт 24tv.ua.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине восстановлено 15 объектов энергосистемы, поврежденных в результате ударов со стороны Вооруженных сил России. Он добавил, что гражданам страны следует сейчас проявить сознательность и сократить потребление электричества для того, чтобы предотвратить перебои.

13 октября в киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.

Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая вооруженными силами Украины (ВСУ). Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

До этого, 10 октября, несколько взрывов произошло в Киеве и других городах Украины. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения.

Тогда Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждено 11 важных объектов инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент добавил, что «оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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