Пять человек погибли в двух ДТП на одном участке дороги в Дагестане

На одном участке дороги в Дагестане произошло два ДТП с разницей в несколько минут. В результате аварий погибли пять человек, среди них ребенок. Об этом в субботу, 15 октября, сообщили в официальном Telegram-канале МВД по республике.

«Два ДТП [случились] с разницей в несколько минут на одном участке дороги. В одном ДТП погибли трое, среди них один ребенок, во втором — двое», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инциденты произошли в Буйнакском районе на дороге Буйнакск–Унцукуль. В первом ДТП столкнулись «Лада-Ларгус» и «Лада-Приора». После аварии в «Ларгусе» началось возгорание, в результате автомобиль полностью сгорел. В ДТП погибли водитель «Приоры» и пассажиры «Ларгуса» — 41-летняя женщина и 12-летний мальчик.

Во второй аварии столкнулись грузовик «МАЗ» и грузовой автомобиль «Газель». По предварительным данным, из-за заноса МАЗ выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Газели», их личности устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Обстоятельства происшествий уточняются.

Ранее, 29 сентября, пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане. По предварительным данным, у «КамАЗа» отказали тормоза, водитель потерял управление и врезался в маршрутное такси.