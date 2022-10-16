МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России рассказало о героизме и самоотверженности российских солдат, а также отметило высокий уровень их профессионального опыта, благодаря которому ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о стрелке морской пехоты Тихоокеанского Флота Николае Горохове, который, действуя в составе десантно-штурмовой роты, из гранатомета поразил укрепленную огневую точку противника и, таким образом, уничтожил троих украинских националистов.

Как уточнили в ведомстве, рота выполняла задачу по поиску диверсионных групп врага, действующих в заданном районе. Продвигаясь по прилегающей к дороге лесополосе, Горохов обнаружил пулеметный расчёт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские пулеметчики открыли огонь, чтобы помешать продвижению российских военнослужащих вглубь лесополосы.

Тогда матрос Горохов под плотным пулеметным огнем смог подобраться к блиндажу на близкое расстояние и произвел выстрел из гранатомёта.

Старший лейтенант Магомед Адамов обеспечивал связь в батальонно-тактической группе, отметили в Минобороны. Украинские националисты атаковали группу, при этом наступление боевиков сопровождалось массированной артиллерийской поддержкой.

В результате очередного залпа вражеской артиллерии радиорелейная станция, обеспечивающая связь внутри БТГр с вышестоящим командованием, получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда и вышла из строя, а начальник станции Адамов был отброшен взрывной волной. Однако солдат не потерял самообладание, находясь в состоянии шока, сумел вынести товарища, который потерял сознание и не мог самостоятельно покинуть зону обстрела.

Адамов продолжил управлять подчиненными, несмотря на то, что сам получил контузию. Благодаря мужественным действиям старшего лейтенанта нарушенная связь была восстановлена.

В ведомстве рассказали также о лейтенанте Самвеле Бабаяне, который выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах оперативного состава пункта управления батальонно-тактической группы. ВСУ атаковали группу с применением артиллерии и минометов. В результате артиллерийского залпа врага станция связи получила повреждения от разорвавшегося рядом снаряда.

Лейтенант Бабаян выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению. Рискуя жизнью, он восстановил поврежденные линии связи. Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта поврежденная техника была оперативно восстановлена.

В составе десантно-штурмовой роты ефрейтор Максим Битуганов, продолжили в Минобороны, выполнял боевые задачи по вскрытию диверсионных групп противника, действующих в освобожденных от украинских националистов районах. Благодаря боевому опыту и высокому профессионализму он обнаружил замаскированные укрепленные позиции противника, а также бронетехнику.

Ефрейтор Битуганов вместе со своим отделением вступил бой с националистами. В результате противник был выбит со своих позиций. В ходе боя ефрейтор уничтожил пять националистов, а также вывел из строя три бронеавтомобиля противника.

Ранее, 15 октября, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). отмечалось, что в районе Двуречного Харьковской области сорвана переправа тактической группы противника через реку Оскол, в результате чего было уничтожено более 30 украинских военных, а также четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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