Восемь человек пострадали при пожаре в тюрьме в Тегеране

В Тегеранской тюрьме «Эвин» вспыхнула перестрелка, над тюрьмой поднялся дым. В результате беспорядков пострадали восемь человек. Об этом 15 октября сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что сотрудник службы безопасности обвиняет «преступные элементы» в беспорядках, которые вспыхнули в тюрьме из-за смерти 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после задержания полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Отмечается, что спокойствие вернулось, но один из свидетелей сказал, что выстрелы всё еще слышны. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали восемь человек, при этом о погибших не сообщается.

«Дороги, ведущие к тюрьме «Эвин», закрыты для движения. Здесь много машин скорой помощи», — сообщил агентству очевидец.

Другой очевидец уточнил, что семьи заключенных собрались перед главным входом в тюрьму.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. По информации СМИ, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы.

Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Так, в качестве одной из акций протеста в соцсетях появился видеоролик, на котором иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки. Между тем снятие хиджаба в Иране является преступлением.

Власти США ввели санкции против полиции нравов Ирана. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана.

Позже, 10 октября, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон призовет власти Ирана к ответственности за притеснение женщин и подавление протестов.