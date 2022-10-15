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Житель Артемовска рассказал об обстреле ВСУ эвакуационных групп

Житель Артемовска рассказал об обстреле ВСУ эвакуационных групп с беженцами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли эвакуационные группы с беженцами из Артемовска и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 15 октября, рассказал один из беженцев Максим, который был ранен при атаке украинскими войсками.

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«Мы идем, а они (украинские войска. — Ред.) с беспилотников скидывают гранаты. Мы залезли в подвал, а там сидят бойцы, и начало нас накрывать (начался обстрел. — Ред.). Сидели-сидели, вроде прекратилось, мы перебежками дальше, но так влупило, страшно, я первый раз такие смерти видел», — сказал он журналистам.

Мужчина поделился, что среди бойцов группы «Вагнер», которые выводили людей из Артемовска, также есть погибшие. По словам Максима, при ударе по эвакуационной группе погибли три человека, в том числе вагнеровцы.

Другая жительница Артемовска отметила, что очень благодарна вагнеровцам за помощь. Она подчеркнула, что бойцы вместе с мирными жителями сначала полтора часа шли пешком, затем «вывозили такими дебрями».

«Оно им надо? Часа полтора шли пешком, грязные. Спасибо ребятам, обувь дали», — сказала женщина.

Ранее, 12 октября, заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар рассказал, что российские военные проводят эвакуацию жителей подконтрольных российской армии районов Артемовска, Соледара и еще ряда освобожденных населенных пунктов. мирных жителей эвакуируют в Первомайск ЛНР, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР, уточнил он.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что территория ЛНР практически полностью очищена, в то время как бои на территории ДНР по-прежнему продолжаются. Линия боевого соприкосновения в данный момент составляет свыше 1000 км, отметил глава государства.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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