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В Вашингтоне раскритиковали слова главы Палестины о недоверии к США

Белый дом «разочарован» мнением Аббаса об утрате доверия к США в разговоре с Путиным
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Фото: пресс-служба президента РФ
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Недоверие Палестины к США и их действиям в рамках арабо-израильского урегулирования возмутило американскую администрацию. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает портал Axios со ссылкой на источник в совете национальной безопасности США.

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«Белый дом «глубоко разочарован» позицией главы Палестины Махмуда Аббаса, который заявил президенту России Владимиру Путину, что не доверяет администрации [президента США Джо] Байдена», — говорится в публикации.

Ранее палестинский лидер встретился с Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Аббас поблагодарил Москву за поддержку мирного процесса на Ближнем Востоке и добавил, что доминирование Вашингтона в данном вопросе «неприемлемо».

В свою очередь, собеседник Axios заявил, что американская сторона оценивает вклад России в урегулирование не так позитивно.

«Президент Байден же, наоборот, продемонстрировал приверженность США в течение многих десятилетий поиску продуктивных решений и работе над прочным миром, который необходим для продвижения стабильности и процветания на Ближнем Востоке», — сказал он.

Ранее, 13 октября, российский лидер в разговоре с коллегой из Палестины подчеркнул, что позиция Москвы по ближневосточному урегулированию остается неизменной и основывается на решениях ООН. Также Путин отметил, что предстоит многое сделать для развития укрепления экономических связей России и Палестины, поскольку «потенциал есть».

Саммит в формате «Россия – Центральная Азия» состоялся в пятницу в столице Казахстана. На высшем уровне подобная встреча проводится впервые по инициативе Москвы в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами (Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан).

В ходе встречи лидеры обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Центральной Азией, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

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