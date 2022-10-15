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В немецкой партии АдГ призвали запустить «Северный поток – 2»

Немецкий депутат от АдГ Вайдель выступила за ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2»
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Сопредседатель оппозиционной немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступила за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», а также призвала к проведению мирных переговоров с участием Москвы по Украине. Об этом 15 октября она заявила в интервью радиостанции Deutschlandfunk

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По ее словам, против Германии ведется «экономическая война», в результате которой она может оказаться «в большом проигрыше». Однако Вайдель не уточнила, кто конкретно противостоит стране.

Как подчеркнула сопредседатель АдГ, в настоящий момент нет компетентных представителей правительства, которые бы разбирались в проблеме и могли бы представлять интересы страны.

На этом фоне она призвала к мирным переговорам с участием России по ситуации вокруг Украины, а также к вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Кроме того, касательно вопроса о проведении референдумов по присоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к РФ, Вайдель указала на то, что это не проблема Германии.

«Что в конечном итоге означает раздел территории для Украины и России, это вообще не наша проблема», — сказала она.

Ранее, 11 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

До этого, 8 октября, партия АдГ организовала митинг, в результате которого тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Сообщается, что некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня — замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

4 октября АдГ призвала правительство страны как можно быстрее отремонтировать, запустить и обеспечить круглосуточной охраной газопроводы «Северного потока».

Вице-премьер России Александр Новак 2 октября заявил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств. В первую очередь, по его словам, необходимо разобраться, кто причастен к взрывам на газопроводах.

26 сентября на одной из ниток трубопровода СП-2 произошла авария. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. Позднее в тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода СП.

Позже, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что инцидент произошел в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими спецслужбами.

7 сентября издание Der Spiegel предрекло сложности в немецкой экономике предстоящей зимой. В статье сказано, что Германии будет проблематично заполнить свои газовые хранилища полностью, при этом поводов для переживаний у немцев нет, так как правительство ФРГ закупит газ у других государств, хоть на это и уйдет больше средств.

В апреле российский лидер Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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