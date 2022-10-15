Движение на проспекте Мира затруднено из-за ДТП с четырьмя машинами
В Москве на проспекте Мира произошла авария с участием четырех автомобилей, движение на данном участке затруднено. Об этом сообщается в субботу, 15 октября, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На проспекте Мира в районе дома 46 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших и другие подробности произошедшего уточняются. Движение в сторону области осуществляется по двум полосам из четырех.
Водителям рекомендовано продумывать пути объезда затрудненного для движения участка.
Накануне столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил об аварии на Варшавском шоссе. На трассе произошло столкновение нескольких автомобилей, их количество не уточнялось.
Ранее, 13 октября, стало известно, что на юго-западе Москвы пассажирский автобус маршрута № 264 сбил 10-летнего мальчика на самокате. Мальчик скончался.