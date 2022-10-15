МО РФ сообщило о теракте на полигоне ЗВО в Белгородской области

Террористический акт произошел на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО) в Белгородской области. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает Министерство обороны РФ.

«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Согласно имеющимся данным, злоумышленники начали стрельбу в ходе занятий по огневой подготовке добровольцев. В результате 11 человек из личного состава получили смертельные ранения, еще 15 пострадали и были доставлены в медучреждения для оказания квалифицированной помощи.

Оба террориста были уничтожены встречным огнем. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, 8 октября, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Согласно последним данным, в этот день погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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