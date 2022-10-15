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ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из России валюты на сумму свыше $10 тыс

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Центробанк России (ЦБ РФ) получил полномочия выдавать разрешение на вывоз из России наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей $10 тыс., следует из указа президента РФ, опубликованного 15 октября на портале правовой информации.

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Отмечается, что порядок выдачи соответствующих разрешений будет определять совет директоров ЦБ. Новый указ президента РФ Владимира Путина предоставил Центробанку полномочие по выдаче разрешений на вывоз крупных сумм, на которые ранее был введен запрет 2 марта.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что россияне вдвое чаще пытались незаконно вывезти деньги за рубеж с момента объявления частичной мобилизации. «Известия» ознакомились с данными Федеральной таможенной службы (ФТС), согласно которым с 20 по 30 сентября этого года выявлено 557 фактов нелегального перемещения наличных денег через границу, что на 93% больше, чем за тот же период 2021-го.

Между тем до этого, 29 сентября, Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров. Соответствующие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на полгода.

В банках, опрошенных «Известиями» в среду, 21 сентября, заявили, что не видят повышенного спроса россиян на наличные деньги и иностранную валюту.

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