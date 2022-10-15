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Замглавы администрации Стремоусов сообщил о провале наступления ВСУ в Херсонской области

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Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на бериславском направлении в Херсонской области не увенчалась успехом. Об этом в субботу, 15 октября, рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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В своем Telegram-канале он сообщил, что российские войска отразили атаку противника. Вместе с тем Стремоусов призвал жителей правобережной части области по возможности покинуть районы, находящиеся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Ранее в этот день официальный представитель оборонного ведомства РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС России сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Одновременно российские солдаты оказали сопротивление армии противника в районе трех населенных пунктов в Херсонской области.

Замглавы херсонской администрации, в свою очередь, отметил, что попытки украинских боевиков наступать на область бесперспективны. По его словам, линия обороны работает и ситуация находится под полным контролем союзных сил.

13 октября в Минобороны сообщили, что ВСУ с помощью бронетехники попытались прорвать оборону в Херсонской области, однако атака была сорвана военнослужащими РФ. В ходе столкновения ударами из ракетных комплексов «Корнет» и «Штурм-С» были уничтожены четыре украинских танка, пять боевых машин пехоты и свыше 20 человек живой силы.

За день до этого Кирилл Стремоусов оценил обстановку на линии фронта. Он подчеркнул, что существенных изменений не наблюдается, а все диверсии со стороны ВСУ оперативно пресекаются. Тогда же источник «Известий» в экстренных службах сообщил о том, что в Херсонской области был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ: две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан.

24 февраля Москва начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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