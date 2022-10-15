Военкор «Известий» получил контузию в районе Артемовска

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил контузию в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Инцидент произошел в субботу, 15 октября, во время работы журналиста в данном районе во время обстрела.

Известно также, что оператор, работающий с Кулагой, не пострадал.

Накануне, 14 октября, Кулага показывал работу танкового экипажа в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее, 13 октября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что интенсивность обстрелов региона снижается благодаря адекватным ответным ударам Российской армии. По его словам, в настоящий момент интенсивность обстрелов в республике остается высокой, но всё равно имеет тенденцию к снижению.

Тогда же Кулага рассказал о мощном наступлении российских солдат под Артемовском (Бахмутом) в ДНР. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержке авиации и артиллерии, а также пехота.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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