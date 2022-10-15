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Военкор «Известий» получил контузию в районе Артемовска

Военкор «Известий» Кулага получил контузию в районе Артемовска в ДНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил контузию в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Инцидент произошел в субботу, 15 октября, во время работы журналиста в данном районе во время обстрела.

Известно также, что оператор, работающий с Кулагой, не пострадал.

Накануне, 14 октября, Кулага показывал работу танкового экипажа в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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Ранее, 13 октября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что интенсивность обстрелов региона снижается благодаря адекватным ответным ударам Российской армии. По его словам, в настоящий момент интенсивность обстрелов в республике остается высокой, но всё равно имеет тенденцию к снижению.

Тогда же Кулага рассказал о мощном наступлении российских солдат под Артемовском (Бахмутом) в ДНР. По его словам, в наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержке авиации и артиллерии, а также пехота.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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