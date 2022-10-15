Новый глава минфина Великобритании анонсировал повышение налогов

В Великобритании будут повышены некоторые налоги в стране, несмотря на то, что государственные расходы вырастут незначительно. Об этом 15 октября заявил новый министр финансов страны Джереми Хант.

«Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям», — сообщил глава ведомства в разговоре со Sky News.

По словам министра, режима жесткой экономии, какой был в Соединенном Королевстве 2010 году при правительстве Дэвида Кэмерона, все же не ожидается. Однако кабмин вынужден будет принимать «жесткие решения как по расходам, так и по налогам».

«С нашей стороны было ошибкой, когда мы собирались требовать сложных решений по всем вопросам налогообложения и расходов, чтобы снизить ставку налога, уплачиваемого самыми богатыми», — указал Хант.

Ранее в субботу отправленный накануне в отставку предшественник Ханта и автор плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг спрогнозировал, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, подписавшая распоряжение о его увольнении, может покинуть свою должность в течение нескольких недель. Другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени.

Экс-глава британского МИДа Джереми Хант назначен новым главой минфина Великобритании 14 октября. В тот же день Трасс отправила в отставку экс-главу минфина Квартенгу. По данным британских СМИ, причиной этого стал предложенный им непопулярный план бюджета.

Тогда же Трасс сообщила, что взяла назад свое обещание не допустить повышения ставки корпоративного налога с 19 до 25%, отметив, что теперь его все же придется повысить. К тому же, политик признала, что ее экономическая программа нуждается в коррекции. По словам Трасс, приоритетом нынешней политики Великобритании является обеспечение экономической стабильности страны.

23 сентября Квартенга представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он назвал снижение налогов «новым подходом к новой эпохе», а также заверил, что благодаря этим мерам годовая инфляция снизится на 5%, что позволит достичь экономического роста в будущем.

Несколькими днями позднее Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.