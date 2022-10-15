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Новый глава минфина Великобритании анонсировал повышение налогов

Министр финансов Великобритании Хант сообщил о грядущем повышении некоторых налогов в стране
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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В Великобритании будут повышены некоторые налоги в стране, несмотря на то, что государственные расходы вырастут незначительно. Об этом 15 октября заявил новый министр финансов страны Джереми Хант.

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«Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям», — сообщил глава ведомства в разговоре со Sky News.

По словам министра, режима жесткой экономии, какой был в Соединенном Королевстве 2010 году при правительстве Дэвида Кэмерона, все же не ожидается. Однако кабмин вынужден будет принимать «жесткие решения как по расходам, так и по налогам».

«С нашей стороны было ошибкой, когда мы собирались требовать сложных решений по всем вопросам налогообложения и расходов, чтобы снизить ставку налога, уплачиваемого самыми богатыми», — указал Хант.

Ранее в субботу отправленный накануне в отставку предшественник Ханта и автор плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг спрогнозировал, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, подписавшая распоряжение о его увольнении, может покинуть свою должность в течение нескольких недель. Другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени.

Экс-глава британского МИДа Джереми Хант назначен новым главой минфина Великобритании 14 октября. В тот же день Трасс отправила в отставку экс-главу минфина Квартенгу. По данным британских СМИ, причиной этого стал предложенный им непопулярный план бюджета.

Тогда же Трасс сообщила, что взяла назад свое обещание не допустить повышения ставки корпоративного налога с 19 до 25%, отметив, что теперь его все же придется повысить. К тому же, политик признала, что ее экономическая программа нуждается в коррекции. По словам Трасс, приоритетом нынешней политики Великобритании является обеспечение экономической стабильности страны.

23 сентября Квартенга представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он назвал снижение налогов «новым подходом к новой эпохе», а также заверил, что благодаря этим мерам годовая инфляция снизится на 5%, что позволит достичь экономического роста в будущем.

Несколькими днями позднее Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

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