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В Дании призвали к усилению военного присутствия на Балтике

Премьер-министр Дании Фредериксен призвала к усилению военного присутствия в Балтийском регионе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/COVER Images
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Руководство Дании собирается вынести на обсуждение вопрос усиления военного присутствия в Балтийском море после парламентских выборов, назначенных на 1 ноября. Об этом в субботу, 15 октября, сообщило в своем эфире Датское радио, со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен.

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Как передает «Газета.Ru», по мнению Фредериксен, Балтийский регион играет важную роль в вопросе безопасности и обороны Евросоюза (ЕС).

Именно исходя из этого факта, считает политик, в будущем оборонном соглашении союза следует «уделить Балтике больше внимания».

«Нам нужно больше знать о том, что происходит в регионе Балтийского моря. Поэтому рекомендации правительства Дании будут касаться усиления наблюдения и присутствия в море и над морем», — отметила Фредериксен.

Радиостанция напомнила также, что предложение Дании возникло после ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП и СП-2) .

Помимо этого уточняется, что датские вооруженные силы за последние полгода неоднократно сообщали о нарушениях своего воздушного пространства и морских границ. В частности, датская сторона заявляла об активности беспилотников у месторождений газа в Северном море.

Ранее, 14 октября Германия, Швеция и Дания отказались совместно вести расследование аварий на газопроводах «Северный поток».

Утечку газа сразу на двух российских экспортных газопроводах обнаружили 26 сентября. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Расследование ЧП на газопроводах проводится без участия России. Москва выражала сомнения в том, что такое расследование может быть объективным.

Президент России Владимир Путин назвал происшествия актами международного терроризма.

До этого, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом СП в 2015 году. Он уточнил, что при визуальном обследовании газопровода был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Устройство лежало точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.

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