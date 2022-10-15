В России стала востребованной специальность оператора беспилотника

Специалисты отмечают: в России бум беспилотников. Разработками занимаются и энтузиасты, и огромные концерны, передает телеканал «Известия». В Ингушетии напечатали на принтере двигатель для дронов. В агрегате отсутствуют привычные составляющие. Разработчики уверяют, что коэффициент полезного действия повысился на 28%. Возможно, испытывать беспилотник с новым мотором будут нынешние студенты. В ульяновском авиаколледже открыли набор на новую профессию. Профессия оператора беспилотника сейчас очень востребована.

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