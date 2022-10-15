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Эксперты предположили большие потери в рядах ВСУ из-за нарушения в работе Starlink

Эксперты предположили большие потери в рядах ВСУ из-за нарушения в работе Starlink

RT: нарушение работы Starlink может привести к большим потерям в рядах ВСУ
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Фото: Global Look Press/Rick Mave
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Перебои в работе спутникового интернета Starlink являются серьезной проблемой для вооруженных сил Украины (ВСУ) и могут привести к потерям среди украинских военных. Такое мнение 15 октября высказали военные эксперты.

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Как также указал военный эксперт, полковник войск ВКС РФ Юрий Кнутов, у России есть возможности снизить работоспособность системы Starlink над Украиной.

«Вывод спутников Starlink из строя возможен при сбое GPS и при постановке помех, потому что каждый спутник достаточно примитивный с точки зрения конструкции, недорогой и серьезной защиты каналов связи они не имеют. Возможность заглушить их есть. Также можно попытаться воздействовать на систему GPS», — приводит слова Кнутова RT.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко также подтвердил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink могут привести к увеличению потерь ВСУ.

«Это мощнейший канал передачи боевой информации из полей в штаб и обратно, доступ к базам данным. <…> «азовцы» (боевики запрещенной в РФ группировки «Азов». — Ред.) из «Азовстали» через Starlink прекрасно выходили на связь. Это их система подключения к глобальной связи, через которую они осуществляют всю координацию. Поэтому, если идут сбои в работе Starlink, начнутся сбои во всей системе управления», — сказал Дрозденко.

О том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, стало известно 13 октября. По данным американских СМИ, к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн — а эти показатели не соответствуют возможностям компании.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Кроме того, американский бизнесмен Маск дополнил, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Ранее, 7 октября, появилась информация о сбоях в системах Starlink, из-за этого боевики Украины понесли «катастрофические потери» на территориях Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

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