Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц призвал к отмене принципа единогласия при принятии решений в ЕС
Мир
Франция попросила США снизить цены на газ для Европы
Экономика
Путин вывел из-под экономических спецмер несколько международных банков развития
Экономика
ЦБ получил право выдавать разрешения на вывоз из РФ более $10 тыс.
Мир
Орбан заявил о необходимости создания в Венгрии сильной армии
Мир
СМИ сообщили о двойной цене на румынское электричество для Молдавии
Общество
Теннисист Даниил Медведев впервые стал отцом
Мир
СМИ сообщили о сворачивании в Британии программы для украинских беженцев
Мир
В США заявили о грозящей стране угрозе в связи с нехваткой призывников
Армия
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Спорт
Теннисист Рублев вышел в финал ATP
Мир
Эксперты предположили большие потери в рядах ВСУ из-за нарушения в работе Starlink

В Совбезе назвали неприемлемыми слова Макрона о роли РФ в ситуации на Кавказе

Медведев прокомментировал слова Макрона о России в Закавказье
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на русском и французском языках пристыдил президента Франции Эммануэля Макрона за слова о деструктивной роли России на Кавказе. Свое заявление Медведев опубликовал в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 15 октября.

Сильная и независимая: как Франция пытается вести автономную от США политику
И какое место в этом занимает диалог с Россией

Так он отреагировал на обвинение французским лидером России в «нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации» на Кавказе и за его пределами.

Медведев назвал заявление Макрона «извращенным и неприемлемым».

«Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны», — написал зампред Совбеза.

Медведев иронически подчеркнул, что подобное высказывание может быть объяснено только «с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности».

13 октября, Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в целенаправленном нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в кавказском регионе.

Комментируя это заявление, президент РФ Владимир Путин назвал его неприемлемыми. Глава государства рассказал, что с удивлением прочитал эти слова Макрона. По его мнению, в заявлениях французского лидера отсутствует понимание самого хода конфликта.

Также французского лидера раскритиковали и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявление Макрона «вопиющим». Она указала, что «такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ».

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022