В Совбезе назвали неприемлемыми слова Макрона о роли РФ в ситуации на Кавказе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на русском и французском языках пристыдил президента Франции Эммануэля Макрона за слова о деструктивной роли России на Кавказе. Свое заявление Медведев опубликовал в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 15 октября.

Так он отреагировал на обвинение французским лидером России в «нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации» на Кавказе и за его пределами.

Медведев назвал заявление Макрона «извращенным и неприемлемым».

«Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны», — написал зампред Совбеза.

Медведев иронически подчеркнул, что подобное высказывание может быть объяснено только «с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности».

13 октября, Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в целенаправленном нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в кавказском регионе.

Комментируя это заявление, президент РФ Владимир Путин назвал его неприемлемыми. Глава государства рассказал, что с удивлением прочитал эти слова Макрона. По его мнению, в заявлениях французского лидера отсутствует понимание самого хода конфликта.

Также французского лидера раскритиковали и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявление Макрона «вопиющим». Она указала, что «такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ».

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.