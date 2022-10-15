ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из России валюты на сумму свыше $10 тыс.

Центробанк России (ЦБ РФ) получил разрешение давать гражданам право на вывоз из России иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Соответствующими полномочиями регулятор наделил президент РФ Владимир Путин, о чем 15 октября говорится в указе главы государства.

«Предоставить Центральному банку РФ полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей размер, определенный подпунктом «ж» пункта 1 этого Указа», — указано в документе на портале правовой информации.

Выдача подобных разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, которые определены советом директоров ЦБ. Таким образом, новый указ главы государства предоставил Центробанку полномочие по выдаче разрешений на вывоз крупных сумм, на которые ранее был введен запрет в начале марта.

Ранее, 29 сентября, стало известно, что Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября еще на шесть месяцев. Добавляется также, что решение принято для поддержания финансовой стабильности.

21 сентября «Известия» опросили кредитные организации и выяснили, что повышенного спроса на наличные деньги и иностранную валюту в России не наблюдается.

После начала спецоперации РФ по защите населения Донбасса в начале марта ряд недружественных стран ввели санкции, включающие в себя запрет на поступление наличных долларов и евро на территорию РФ.

Тогда Центробанк ограничил оборот наличной валюты в стране и запретил покупку наличной валюты гражданами, а также ввел лимит на выдачу с действующих вкладов не более $10 тыс. Первоначально ограничения на снятие должны были продлиться полгода, однако в сентябре регулятор продлил их до 9 марта 2023 года.