В Самаре кассир супермаркета с мужем похитили товар на 94 тыс. рублей

В Самаре местную 65-летнюю жительницу и ее супруга заподозрили в краже товара из супермаркета на сумму 94 тыс. рублей. Об этом в субботу, 15 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию с заявлением обратился представитель торговой точки. Правоохранители допросили сотрудников магазина и посмотрели записи с камер наблюдения. Они установили, что к краже может быть причастна кассир и ее безработный супруг.

Подозреваемые были задержаны. Они полностью признали вину. По их словам, мужчина в течение двух месяцев приходил в магазин, брал товар и отправлялся на кассу, где его супруга пробивала продукты и тут же отменяла покупку. Неоплаченный товар мужчина относил домой. Супруги обязались возместить причиненный ущерб.

Им предъявили обвинение в совершении 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Дело направлено в суд. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Магадане передано в суд уголовное дело по факту мошенничеств в отношении клиентов туристической фирмы. По данным следствия, директор компании присвоила 2,7 млн рублей.