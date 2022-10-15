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Теннисист Рублев вышел в финал ATP

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Фото: TASS/EPA/Eloy Alonso
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Российский теннисист Андрей Рублев 15 октября обыграл австрийца Доминика Тима и вышел в финал турнира ATP 250 (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в Испании.

В полуфинале Рублев обыграл соперника со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 36 минут, добавляет «Спорт-Экспресс».

В финале россиянин встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Артур Риндеркнех (Франция).

Призовой фонд состязаний превышает €675 тыс.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что россиянин Даниил Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича на теннисном турнире категории ATP 500 в Астане. При счете 6:4, 6:7 (6:8) он отказался продолжать матч из-за травмы. Таким образом, по окончании турнира спортсмен потерял первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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