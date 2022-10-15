Женщина погибла в аварии в Брянской области

В Брянском районе Брянской области на трассе М-3 «Украина» в результате ДТП погибла 56-летняя женщина. Об этом в субботу, 15 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 14 октября, в 19:00. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Ее сбил автомобиль Chevrolet Niva. После столкновения женщину отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал ВАЗ-210740. В результате двойного столкновения женщина скончалась от полученных травм.

Как отметили в ведомстве, на ней была темная одежда без светоотражающих элементов.

9 октября стало известно о ДТП с самокатчиком в Москве. Он пересекал пешеходный переход на самокате. После столкновения водитель самоката отлетел на несколько метров.