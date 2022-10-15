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Теннисист Даниил Медведев впервые стал отцом

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/JAVIER ROJAS
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Теннисист Даниил Медведев, являющийся первой ракеткой России, впервые стал отцом. Об этом он сообщил 15 октября на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Спортсмен опубликовал фото новорожденной дочери, которую назвал Алисой.

«Добро пожаловать в этот мир, малышка», — цитирует подпись под снимком «Спорт-Экспресс».

26-летний Медведев женат с 2018 года на бывшей теннисистке Дарье Чернышковой.

Медведев является победителем US Open (2021), финалистом турниров US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победителем 14 турниров ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России. Также он является четвертой ракеткой мира среди мужчин по рейтингу ATP.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича на теннисном турнире категории ATP 500 в Астане. При счете 6:4, 6:7 (6:8) он отказался продолжать матч из-за травмы.

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