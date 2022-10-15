СМИ сообщили о двойной цене на румынское электричество для Молдавии

Румыния продает Молдавии электричество в два раза дороже, чем внутренним потребителям. Об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску, сообщил 14 октября портал Europa FM.

Сообщается, что румынское и молдавское госпредприятия Hidroelectrica и Energocom подписали договор на поставку Молдавии электроэнергии по ценам, которые в два раза превышают стоимость энергии на внутреннем рынке.

«В Румынии цена для физических лиц составляет 255 леев, мы говорим о чистой цене электроэнергии от Hidroelectrica. Республике Молдова предприятие продает электричество за 450 леев, то есть в размере €90 за 1 МВт ч.», — передает «Газета.Ru» слова Попеску.

Ранее, 6 октября, парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца, введенный из-за ситуации на Украине и кризиса. Уточнялось, что это решение было принято в связи с угрозами приостановки поставок российского газа в страну, а также для обеспечения безопасности границ и дальнейшего управления потоками беженцев с Украины.

4 октября «Газпром», являющийся главным поставщиком энергоресурсов в Молдавию, заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в страну в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Российская компания указала, что имеет право на расторжение контракта из-за постоянного нарушения договоренностей со стороны Молдавии.

До этого, 16 сентября, бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику предположил, что Кишинев намерен разорвать контракт с «Газпромом», так как не выполняет обязательства. Уточнялось, что власти республики не принимают никаких мер в связи с этим. Более того, Молдавия не выполняет даже те пункты договора, которые сама в него включала, отметил он.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.