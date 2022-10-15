Шольц призвал к отмене принципа единогласия при принятии решений в ЕС

Европейский союз (ЕС) нуждается в реформировании. Об этом заявил в субботу, 15 октября, канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС).

Канцлер указал на то, что в ближайшем будущем Евросоюзу необходимо переходить к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений как во внешней политике, так и в других областях.

«Каждая страна должна быть услышана со своими проблемами, всё остальное было бы предательством европейской идеи», — сказал Шольц.

Он также озвучил идею большей автономии, в том числе военной независимости, для стран ЕС.

Политик также выступил с призывом к европейским странам как можно скорее урегулировать конфликты в финансовой и миграционной политике.

Так, канцлер отметил необходимость принятия мер для снижения нелегальной миграции и, в то же время, обеспечения притока более квалифицированных рабочих из-за границы.

Ранее, в конце сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила ЕС об опасности отказа от консенсуса в принятии решений. Она указала на то, что отход от этого принципа приведет к разрушению основ самого объединения.

24 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС становится авторитарным, жестким, диктаторским образованием. Он добавил, что Евросоюз «не разрешил» президенту Кипра провести встречу с российской делегацией на Генассамблее ООН. Эта же история произошла с двумя странами, которые хотели провести непубличные встречи с Россией, но в итоге «пропали с радаров».

Канцлер Германии озвучил идею о том, что страны ЕС должны подумать над отказом от права вето при принятии некоторых решений 29 августа. По его мнению, решения в Евросоюзе должны приниматься большинством голосов стран-участниц, а не единогласно, как сейчас. Комментируя это заявление, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что внутри Евросоюза назревает оппозиция. Он указал на то, что ЕС может попытаться «за счет послушного большинства сформировать новую архитектуру».