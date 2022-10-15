Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза в Белгородском районе

В Белгородском районе в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел пожар на нефтебазе. Об этом 15 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — написал Гладков.

Позднее он сообщил, что возгорание, возникшее после попадания снаряда, удалось потушить.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.



Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».