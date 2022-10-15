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ЦБ получил право выдавать разрешения на вывоз из РФ более $10 тыс.

ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из России валюты на сумму свыше $10 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк России сможет давать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 тыс. Соответствующий указ подписал 15 октября президент России Владимир Путин.

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В новом указе глава государства предоставил Центробанку полномочие по выдаче разрешений на вывоз крупных сумм, что ранее запретили в начале марта. Как указано в документе, выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров Центрального банка РФ».

Отмечается, что данная мера принята в целях применения указа президента РФ «О дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ».

В этот же день стало известно, что Путин также вывел из-под экономических спецмер России ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития. В документе отмечено, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» на них теперь не распространяются.

До этого, 1 марта, глава государства подписал указ о дополнительных мерах поддержки государственной экономики. Согласно документу, в частности, со 2 марта из РФ запрещается вывозить наличную иностранную валюту в сумме, превышающей $10 тыс. и «рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза».

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