ЦБ получил право выдавать разрешения на вывоз из РФ более $10 тыс.

Центробанк России сможет давать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 тыс. Соответствующий указ подписал 15 октября президент России Владимир Путин.

В новом указе глава государства предоставил Центробанку полномочие по выдаче разрешений на вывоз крупных сумм, что ранее запретили в начале марта. Как указано в документе, выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров Центрального банка РФ».

Отмечается, что данная мера принята в целях применения указа президента РФ «О дополнительных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ».

В этот же день стало известно, что Путин также вывел из-под экономических спецмер России ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития. В документе отмечено, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» на них теперь не распространяются.

До этого, 1 марта, глава государства подписал указ о дополнительных мерах поддержки государственной экономики. Согласно документу, в частности, со 2 марта из РФ запрещается вывозить наличную иностранную валюту в сумме, превышающей $10 тыс. и «рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза».