Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

В Красноярском крае произошел пожар в жилом доме. В результате ЧП погибли двое маленьких детей. Об этом 15 октября сообщили ТАСС в экстренных службах.

Возгорание произошло в деревянном доме в населенном пункте Ивановка.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела двух детей. Одному из них около года, другому — три», — рассказали в экстренных службах.

Пожар локализован на площади более 1100 кв. м. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 13 октября, в городе Стерлитамаке в Башкирии девочка-подросток спасла из горящего дома четверых своих братьев и сестер. Сейчас они находятся в больнице.