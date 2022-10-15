Пожар на нефтебазе в Белгородской области после удара ВСУ потушен

Возгорание на нефтебазе в Белгородской области, которое возникло после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ), удалось потушить. Об этом сообщил 15 октября губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий», — отметил он в Telegram-канале.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что один из снарядов ВСУ попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Он также отметил, что экстренные службы борются с огнем. Угрозы распространения пожара не возникло.

14 октября сообщалось, что в Белгороде произошел пожар на электроподстанции после обстрела ВСУ. Местные жители в соцсетях распространили кадры с предполагаемого места происшествия, отметив, что возгорание наблюдалось в районе Харьковская гора. Позже Гладков отметил, что огонь удалось потушить.

В тот же день в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщили, что первый взрыв прозвучал в центре города около 12:50 мск. Затем в течение 20 минут было зафиксировано еще шесть взрывов.

До этого, 13 октября, обломок ракеты упал на жилой дом в Белгороде. В результате инцидента повреждения получил как сам дом, так и хозяйственное здание рядом с ним. Губернатор Белгородской области сообщил, что обстрел совершили вооруженные силы Украины. В результате происшествия пострадавших не было.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.



Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».