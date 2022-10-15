Боец MMA Александр Емельяненко женился на бывшей супруге

Российский боец MMA Александр Емельяненко женился. Об этом он рассказал в субботу, 15 октября.

«Самый лучший день», — написал Емельяненко под видео из ЗАГСа на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и внесенной в перечень террористических).

Избранницей бойца стала его бывшая жена Полина Селедцова. На кадрах видно, как Емельяненко с избранницей говорят «да» и затем ставят подписи.

Церемония бракосочетания прошла в Мещанском отделе ЗАГС Москвы.

В первый раз Александр и Полина поженились в 2015 году. В июле 2018 года супруги развелись. О причинах расторжения брака Емельяненко не сообщил.

Отношения с Селедцовой он возобновил летом 2021 года во время подготовки к бою с Вячеславом Дациком.