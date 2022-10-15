Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

Польша восстановила прокачку нефти по ранее поврежденному участку нефтепровода «Дружба». Об этом сообщается в субботу, 15 октября, на сайте PERN — компании-оператора трубопровода.

«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что причины, приведшие к утечке, всё еще выясняются.

Добавляется, что в настоящее время деятельность служб PERN сосредоточена на «расчистке территории и восстановлении ее до исходного состояния».

В Польше приступили к ремонту поврежденного участка нефтепровода 13 октября, на следующий день после того, как произошла утечка. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер тогда заявил, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

Только к вечеру техники смогли обнаружить место утечки нефти из трубопровода.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя новость об утечке, предположил, что если утечка небольшая, то отремонтировать поврежденный отрезок можно будет за несколько дней.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.