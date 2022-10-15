Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ сравнили стратегию поставок оружия ВСУ с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе
Мир
Пекин не исключил применения силы для решения вопроса с Тайванем
Мир
В Канаде призвали исключить Россию из МВФ и G20
Армия
Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ
Общество
Прокуратура предупредила о мошеннических письмах от имени ЦБ РФ
Мир
Экс-посол Украины в Германии Мельник уехал из Берлина
Мир
США возмутились задержкой экономической помощи Украине от Европы
Происшествия
Белгородский губернатор сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе
Мир
Вице-президент Болгарии высказалась против выступления Зеленского в парламенте
Общество
Хуснуллин заявил об окончании ремонтных работ на левой части Крымского моста
Мир
РФ указала Германии на неисполнение обязательств по обеспечению безопасности дипмиссий
Армия
Глава Севастополя сообщил о работе ПВО в тренировочном режиме

Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша восстановила прокачку нефти по ранее поврежденному участку нефтепровода «Дружба». Об этом сообщается в субботу, 15 октября, на сайте PERN — компании-оператора трубопровода.

«Дружба» врозь: что известно о главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что причины, приведшие к утечке, всё еще выясняются.

Добавляется, что в настоящее время деятельность служб PERN сосредоточена на «расчистке территории и восстановлении ее до исходного состояния».

В Польше приступили к ремонту поврежденного участка нефтепровода 13 октября, на следующий день после того, как произошла утечка. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер тогда заявил, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

Только к вечеру техники смогли обнаружить место утечки нефти из трубопровода.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя новость об утечке, предположил, что если утечка небольшая, то отремонтировать поврежденный отрезок можно будет за несколько дней.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022