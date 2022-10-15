В ХМАО волк набросился на рабочих и искусал мужчину

Волк напал на вахтовиков на Приразломном нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и искусал мужчину. Сообщение об этом опубликовали в субботу, 15 октября, в Telegram-канал «Новости Югры».

Нападение очевидцы засняли на видео.

Мужчины пытались отогнать зверя, но хищник продолжал бросаться на них.

Волк укусил одного из рабочих за руку, когда мужчина шел на обед, уточняет 86.ru. Кроме того, животное схватило за живот машиниста месторождения.

В департаменте природопользования ХМАО подтвердили один случай нападения волка на мужчину. На место происшествия отправились охотники, им удалось ликвидировать волка.

28 июля в Дагестане волк напал на трех детей, играющих в футбол. Одного ребенка дикое животное утащило в лес, позже тело мальчика было обнаружено уже без признаков жизни.