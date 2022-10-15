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РФ указала Германии на неисполнение обязательств по обеспечению безопасности дипмиссий
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РФ указала Германии на неисполнение обязательств по обеспечению безопасности дипмиссий

МИД России: власти ФРГ не реагируют на акты вандализма в отношении российского посольства
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Znidar
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Россия настаивает на реальном, а не формальном исполнении властями ФРГ взятых на себя международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности иностранных дипломатических представительств в своей стране, что закреплено Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Об этом говорится 15 октября на сайте Министерства иностранных дел (МИД РФ).

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Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в РФ возмущены отсутствием адекватной реакции властей ФРГ на акты вандализма, которые были совершены 10 октября 2022 года организованными группами злоумышленников против посольства России в Берлине и генерального консульства России во Франкфурте-на-Майне из «сочувствия киевскому режиму».

«В обоих случаях сотрудники немецкой полиции, отвечающие за безопасность указанных российских дипломатических учреждений, не оказали и не пытались оказывать какое-либо противодействие лицам, нанесшим материальный ущерб нашим заграничным представительствам. Ни один из вандалов задержан не был», — указано в заявлении дипломата.

Захарова отметила, что игнорирование властями ФРГ обоснованных озабоченностей российской стороны будет воспринято как сознательное недружественное решение.

11 октября сообщалось, что забросали здание посольства России в Берлине баллонами и бутылками с красной краской. По данным полиции, накануне поздно вечером несколько человек пришли к зданию дипмиссии и кинули емкости с красящими веществами по воротам и перилам здания.

Ранее, 8 октября, полиция задержала сорокалетнего мужчину, бросавшего петарды во двор посольства РФ в Кишиневе. На требования сотрудников полиции мужчина никак не реагировал, вскоре он был задержан на 72 часа. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве.

20 сентября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде. За день до этого неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию представительства. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде Олег Степанов, по счастливой случайности обошлось без жертв, имущество посольства также не пострадало.

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