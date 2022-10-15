Хуснуллин заявил об окончании ремонтных работ на левой части Крымского моста

Спустя неделю после ЧП на Крымском мосту закончены работы на левой его части. Об этом 14 октября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!» — написал он в своем Telegram-канале.

Днем ранее правительство РФ обозначило 1 июля 2023 года как крайний срок выполнения работ по восстановлению Крымского моста. Единственным исполнителем работ назначено ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

13 октября было возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту. Отмечается, что электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы. Ежедневно в каждую сторону будет совершаться по три рейса.

12 октября Хуснуллин заявил, что в работе по восстановлению Крымского моста задействованы 250 человек и 30 единиц техники.

Подрыв грузовика со взрывчаткой произошел 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

14 октября Киевским районным судом Симферополя были арестованы пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.