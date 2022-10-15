Белгородский губернатор сообщил об ударе ВСУ по нефтебазе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле города со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале 15 октября.

«Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия», — написал губернатор.

Он также отметил, что экстренные службы уже борются с огнем. На данный момент, написал Гладков, угрозы распространения нет.

Накануне, 14 октября, в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщили, что первый взрыв прозвучал в центре города около 12:50 мск. Затем в течение 20 минут было зафиксировано еще шесть взрывов.

В тот же день сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области погибли несколько человек. В результате атаки ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация.

До этого, 13 октября, обломок ракеты упал на жилой дом в Белгороде. В результате инцидента повреждения получил как сам дом, так и хозяйственное здание рядом с ним. Губернатор Белгородской области сообщил, что обстрел совершили вооруженные силы Украины. В результате происшествия пострадавших не было.

Незадолго до этого вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в городе Шебекине Белгородской области. От энергии было отключено более 2 тыс. человек. ФСБ России сообщала, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.



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