Британцев шокировало поведение Байдена во время визита в колледж в Калифорнии

Читатели британской газеты Daily Mail были шокированы поведением президента США Джо Байдена, взявшего девочку за плечо во время визита в общественный колледж в Калифорнии. Свои комментарии под статьей в газете об этом визите они оставили в субботу, 15 октября.

Британцы раскритиковали американского лидера, который в ходе фотосессии, происходившей после его выступления, взял девочку за плечо и посоветовал ей «не заводить никаких серьезных отношений до 30 лет».

«Любитель потрогать детей Джо вновь за свое. Какой же мерзкий тип!» — написал один из пользователей.

До этого, 13 октября, Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке. В реальности Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга.

Ранее, в конце сентября, президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство со своей будущей женой Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.