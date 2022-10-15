Прокуратура предупредила о мошеннических письмах от имени ЦБ РФ

Мошенники рассылают письма от имени Центрального банка Российской Федерации. Об этом в субботу, 15 октября, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, злоумышленники сообщают гражданам в мессенджере о совершении в отношении их финансовых активов мошеннических операций и необходимости снятия денежных средств.

При этом, предупреждает прокуратура, для правдоподобности своих действий аферисты отправляют потенциальной жертве файл с документом, якобы подтверждающий личность сотрудника банка.

Прокуратура призывает не совершать никаких действий в связи с подобными рассылками, не вступать в переписку и не перезванивать.

В сообщении также напоминается, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан принимать участие в операциях, связанных со снятием и переводом денежных средств.

Накануне, 14 октября, юрист России Иван Соловьев рассказал о мошенничестве с «переводом» на банковскую карту. Злоумышленники якобы по ошибке переводят определенную сумму на карту человека, затем принуждают свою жертву вернуть средства, в результате человек теряет все свои сбережения на счете.

Ранее, 6 октября, Иван Соловьев рассказал, что часто телефонные мошенники звонят по Viber или WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и представляются сотрудниками следственных органов в попытке выведать личные данные. Он призвал помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных и предложений принять участие в следствии.