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В Канаде призвали исключить Россию из МВФ и G20

Вице-премьер Канады Фриланд: Россию нужно исключить из МВФ и G20
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Фото: TASS/EPA/MADE NAGI
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Вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из Международного валютного фонда (МВФ) и из «большой двадцатки» (G20), однако признала, что Оттава не может повлиять на эту ситуацию. Как пишет 14 октября агентство Bloomberg, Фриланд заявила, что Канада может только публично осудить Россию.

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По образному выражению вице-премьера, заседания МВФ и Всемирного банка представляют собою встречи «пожарных, министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите экономики».

«Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных», — цитирует политика «Газета.Ru».

Ранее, 14 октября, директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что ВВП некоторых стран Европы сократится на 3% в случае полного прекращения поставок газа из России. Он отметил, что европейским правительствам необходимо идти на серьезные компромиссы, чтобы одновременно снизить инфляцию и при этом помочь уязвимым слоям населения и компаниям справиться с энергетическим кризисом.

В тот же день президент РФ Владимир Путин высказался по поводу своего участия в саммите G20, сообщив, что этот вопрос пока не решен. При этом он добавил, что о каких-то прямых переговорах с отдельными участниками «двадцатки» речи пока не идет. По его словам, также пока нет необходимости в переговорах и с президентом США Джо Байденом.

12 октября также сообщалось, что на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе министр обороны Канады Анита Ананд анонсировала военную помощь Киеву на сумму более $47 млн. Вооруженным силам Украины (ВСУ) Канада также предоставит и 400 тыс. единиц зимней одежды на общую сумму $15 млн.

11 октября стало известно, что посольство РФ в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес дипломатов и их семей. В посольстве рассказали, что такого рода угрозы поступают постоянно с февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В то же время 13 октября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в «терроризме». В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины». Заявления ПАСЕ, которая является консультативной структурой, не носят обязательного характера.

25 февраля депутат Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с РФ, приостановив членство страны в организации. Толстой подверг это решение критике и заявил, что без России ни один совет не будет иметь смысла, так как она является самой большой страной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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