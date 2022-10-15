В Саратове 14-летнюю девочку арестовали по делу об убийстве сестры

Волжский районный суд Саратова отправил под стражу 14-летнюю девочку по делу об убийстве ее 10-летней сестры. Об этом сообщили 14 октября на сайте Следственного комитета РФ по Саратовской области.

«Суд заключил [ее] под стражу на два месяца, по 14 декабря включительно, с содержанием в ФКУ «СИЗО-1», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 13 октября тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия обнаружила в квартире ее мать, которая вернулась с работы.

Уточняется также, что следователями был проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, проведен ряд других следственных и процессуальных действий.

В настоящее время с подростком проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

15 октября юрист Татьяна Завьялова рассказала, что грозит подозреваемой в убийстве сестры школьнице. Как пояснила специалист, за убийство малолетней с особой жестокостью грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь. При этом, если данное преступление совершил несовершеннолетний, в его отношении будут применяться отдельные меры и особенности в рамках законодательства.

О задержании подозреваемой в убийстве сестры школьницы 14 октября сообщили в Следственном комитете РФ. По данным «Известий», задержанная призналась в убийстве сестры. На допросе девочка рассказала, что пошла на преступление из-за личной неприязни к родственнице.