Карта спецоперации на Украине 15 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ударами по формированию десанта в бухте Каховского водохранилища уничтожено более 50 украинских военных, пять быстроходных катеров, две баржи. Кроме того, в районе города Запорожье высокоточным ударом уничтожено более 160 украинских военнослужащих 65-й механизированной бригады в трех казармах, а в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами.

На краснолиманском направлении в результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и семь пикапов.

На николаево-криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены;

Также уничтожены в воздухе 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Свободное ДНР, Новая Каховка Херсонской области. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.