ВМС Франции опубликовали видео с российской подлодкой у берегов Бретани

ВМС Франции в субботу, 15 октября, опубликовали в Twitter видео с российской подлодкой «Новороссийск» у берегов Бретани.

Видеозапись была сделана на северо-западе Франции в районе региона Бретань в конце сентября. На кадрах видно, как французские военные отслеживают подлодку по радарам и с воздуха на вертолете.

Дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» находилась в 7 км от французского побережья.

О том, что 29 сентября французский флот сопроводил российскую подводную лодку, сообщили в морской префектуре региона Атлантика 1 октября. Также ВМС Франции сопроводили буксир «Сергей Балк».

В операции сопровождения участвовал многоцелевой фрегат «Нормандия», а также испанские и британские корабли.

Подлодка «Новороссийск» была передана ВМФ 22 августа 2014 года. Она предназначена для уничтожения надводных кораблей и подлодок, а также для патрулирования, разведки и охраны коммуникаций в ближней морской зоне.

29 сентября военно-воздушные силы (ВВС) Италии сообщили, что патрулирующие в Польше истребители НАТО вылетали на перехват российских самолетов. Отмечается, что тревога была связана с якобы полетом российских самолетов возле польской границы.