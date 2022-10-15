США рекордно нарастили добычу газа в сентябре

В сентябре США нарастили добычу природного газа до рекордного уровня в 98,8 млрд куб. футов в сутки (около 2,8 млрд куб. м в сутки). Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны.

«Рекордная добыча способствовала увеличению запасов природного газа в сентябре до 428 млрд кубических футов, что на 20% выше среднего показателя в последние пять лет (2017–2021 годах)», — говорится в докладе, который цитирует «Нефть и капитал».

При этом запасы природного газа в стране на конец месяца составили 3,135 трлн кубических футов. Это на 8% ниже среднего пятилетнего уровня, этот показатель 280 млрд кубических футов.

В ведомстве добавили, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в сентябре составил в среднем 10,1 млрд кубических футов в сутки.