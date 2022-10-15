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Американское СМИ предрекло Маску травлю подобно Трампу

American Thinker: Маск рискует столкнуться с расследованиями и травлей подобно Трампу
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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Предпринимателя из США, совладельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска ждут угрозы и клевета в Сети, а также множественные федеральные расследования из-за его планов выкупить Twitter. Такой прогноз сделал обозреватель The American Thinker Раджан Лаад в пятницу, 14 октября.

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«Либералы испугались потери своего основного инструмента манипуляции. Работники Twitter устроили акции протеста. На канале MSNBC заявили, что приобретение социальной сети Маском будет иметь «масштабные, изменяющие жизнь и наш мир последствия», — отметил Лаад.

После объявления о своем желании приобрести Twitter Маск подвергся серьезной критике, его начали обвинять в расизме, было запущено множество федеральных расследований.

4 октября американский бизнесмен предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене $54,2 за акцию. На этом фоне акции Twitter поднимались на 18%.

13 сентября сообщалось, что акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании Маску.

Миллиардер заявил о планах о покупке соцсети в апреле, но 13 мая признался, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены.

8 июля основатель SpaceX отказался от покупки соцсети, но затем в октябре заявил, что стороны вновь вернулись к вопросу о покупке Twitter.

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