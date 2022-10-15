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Частный дом сгорел в Брянской области

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Частный дом полностью сгорел в Брянской области. Об этом в субботу, 15 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел около 7:00 в райцентре Рогнедино на улице Советской. На место выехали две пожарные машины. Менее чем через полчаса огонь был ликвидирован.

Никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что три человека погибли в результате пожара во Владивостоке. Возгорание произошло в помещении на территории частного домовладения. Местные жители успели сами потушить пожар до прибытия спасателей. Однако в ходе разбора сгоревшей постройки были обнаружены останки трех человек.

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