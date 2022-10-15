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Автосервис и бензовоз загорелись в Новой Москве

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Фото: МЧС РФ
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В поселении Сосенском в Новой Москве загорелись одноэтажный сервис и рядом стоящий бензовоз. Об этом в субботу, 15 октября, заявили «Известиям» в МЧС.

На место ЧП были вызваны пожарные, которые незамедлительно приступили к тушению огня. К 10:32 пожар был полностью ликвидирован. Он затронул площадь в 150 кв. м.

В результате произошедшего два человека пострадали.

12 октября в деревне Масново-Жуково Московской области произошел пожар в неэксплуатируемой части мебельного цеха. Пожар был локализован на площади 600 кв. м, а затем потушен.

В этот же день стало известно о гибели одного человека в результате возгорания машины «Жигули» в одном из гаражей в районе Южное Тушино в Москве.

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