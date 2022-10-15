Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей
Происшествия
В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы при обстреле ВСУ
Происшествия
В Санкт-Петербурге женщина насмерть сбила мальчика на самокате
Общество
Разоблачивший Чикатило следователь допустил нераскрытые убийства маньяка
Общество
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
Мир
Путин выразил соболезнования Эрдогану после взрыва на шахте на севере Турции
Происшествия
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Мир
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Мир
Москва заявила о поражении НАТО на Украине в связи с крахом «анти-России»
Мир
Экс-глава минфина Великобритании допустил отставку Трасс через несколько недель
Мир
Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink
Мир
В энергопалате Африки заявили о желании наращивать сотрудничество с Россией

Число погибших на угольной шахте в Турции выросло до 40

0
Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при взрыве на угольной шахте в северной части Турции возросло до 40, передает в субботу, 15 октября, TGRT Haber со ссылкой на главу турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. «К сожалению, число погибших выросло до 40», — заявил Сойлу.

Ранее сообщалось о 28 погибших в результате взрыва. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа отмечал, что 11 человек находятся в больницах.

Взрыв на угольной шахте в городе Амасре в провинции Бартын прогремел в пятницу, 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр Амасры Реджаи Чакыр сказал журналистам, что, по предварительной информации, в шахте взорвался метан.

Сообщалось также о том, что запланирован визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на место взрыва 15 октября. Он должен поехать в Бартын для координации спасательных работ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022