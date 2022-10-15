Число погибших на угольной шахте в Турции выросло до 40

Число погибших при взрыве на угольной шахте в северной части Турции возросло до 40, передает в субботу, 15 октября, TGRT Haber со ссылкой на главу турецкого министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. «К сожалению, число погибших выросло до 40», — заявил Сойлу.

Ранее сообщалось о 28 погибших в результате взрыва. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа отмечал, что 11 человек находятся в больницах.

Взрыв на угольной шахте в городе Амасре в провинции Бартын прогремел в пятницу, 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр Амасры Реджаи Чакыр сказал журналистам, что, по предварительной информации, в шахте взорвался метан.

Сообщалось также о том, что запланирован визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на место взрыва 15 октября. Он должен поехать в Бартын для координации спасательных работ.