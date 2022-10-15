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В Москве назвали «студентов года»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Победителями и призерами московского этапа российской национальной премии «Студент года» стали 80 человек. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Победителями городского студенческого конкурса стали 35 человек, призерами — еще 45. Сильнейшие участники будут представлять столицу на общероссийском этапе премии», — сказала вице-мэр.

По ее словам, конкурсные испытания включали в себя деловые игры, решение тематических кейсов, самопрезентации и собеседования с экспертами.

Гран-при и титул «Студент года Москвы – 2022» получил Виталий Казаку, обучающийся на втором курсе магистратуры Сколковского института науки и технологий.

Также определены победители в таких номинациях, как «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года». Лучшими стали Ангелина Шлякова из МГУ, Олег Григорьев из Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина и Владислав Елисеев из Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Национальная премия «Студент года» учреждена в 2014 году. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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