В МИДе указали на переход Западом опасной черты атаками на газопроводы и Крымский мост

Запад перешел опасную черту атаками на «Северные потоки» (СП и СП-2) и Крымский мост. Об этом в субботу, 15 октября, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Кроме того, он отметил, что НАТО могло бы не допустить конфликта на Украине, однако Североатлантический альянс подталкивал Киев к эскалации. «Вполне НАТО могло избежать этой катастрофы, если бы альянс после переворота в Киеве, вместо того чтобы оказывать военно-техническую и военную поддержку киевским властям, призвал бы их выполнить в полном объеме Минские соглашения, но для альянса было важно демонизировать Россию, и, по сути, своими безрассудными действиями он подталкивал Киев к продолжению развязанной им самим братоубийственной войны», — приводит его слова ТАСС.

Как добавил Грушко, «продолжение бомбардировок Донецка и Луганска и всё это вписывалось в сценарий демонизации России — поиска большого врага, без чего НАТО существовать не может».

Грушко сказал также, что альянс на фоне кризиса на Украине продолжает линию на эскалацию и повышает ставки.

«Что касается поражения и побед альянса. Насчет побед мне вообще ничего не известно, никому ничего не известно. Но итоги социально-политической, геополитической инженерии натовских военных интервенций, их все знают», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ.

Ранее в этот день Грушко заявил о поражении НАТО на Украине, связанное с крахом проекта Запада «анти-Россия».

Таким образом Грушко отреагировал на высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга от 11 октября о том, что поражение украинской стороны станет поражением НАТО.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Было возбуждено уголовное дело о терроризме. ФСБ уже установила причастность к произошедшему украинской разведки, задержаны в рамках дела восемь человек, среди которых граждане РФ, Украины и Армении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Диверсии на «Северных потоках» произошли 26 сентября, когда на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

28 сентября было возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, поскольку всё топливо вышло.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне участившихся на регион атак украинских боевиков.

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