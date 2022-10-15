Путин выразил соболезнования Эрдогану после взрыва на шахте на севере Турции
Президент России Владимир Путин в субботу, 15 октября, выразил глубокие соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на шахте на севере Турции, в результате которого погибли почти 30 человек.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит слова телеграммы пресс-служба Кремля.
Взрыв на угольной шахте в городе Амасре в провинции Бартын прогремел 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр Амасры Реджаи Чакыр заявил журналистам, что, по предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана.
По последним данным, в результате взрыва погибли 28 человек, в больницах находятся 11 пострадавших.
Ожидается, что Эрдоган приедет на место взрыва на шахте 15 октября. Он отправится в Бартын для координации спасательных работ.