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Путин выразил соболезнования Эрдогану после взрыва на шахте на севере Турции

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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
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Президент России Владимир Путин в субботу, 15 октября, выразил глубокие соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на шахте на севере Турции, в результате которого погибли почти 30 человек.

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«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит слова телеграммы пресс-служба Кремля.

Взрыв на угольной шахте в городе Амасре в провинции Бартын прогремел 14 октября. ЧП произошло на глубине 300 м. Местные власти сообщали о 87 горняках, находящихся в шахте. Мэр Амасры Реджаи Чакыр заявил журналистам, что, по предварительным данным, в шахте произошел взрыв метана.

По последним данным, в результате взрыва погибли 28 человек, в больницах находятся 11 пострадавших.

Ожидается, что Эрдоган приедет на место взрыва на шахте 15 октября. Он отправится в Бартын для координации спасательных работ.

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